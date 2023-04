Wirtschaftsprüfer EY Die Regulatoren sind gefragt

EY scheiterte an sich selbst: an der übergroßen Komplexität des Deals, an Egoismen und Gier. In der größten Landesgesellschaft in den USA stellten sich die Prüfer dagegen, das lukrative Steuerberatungsgeschäft an die künftige Beratungs-EY abzugeben. Die Partner der verbleibenden Prüfungs-EY hätten zudem Millionensummen dafür einstreichen sollen, ihre Beraterkollegen in die Freiheit zu entlassen. Dafür hätte die Beratungs-EY Schulden aufnehmen müssen – ungünstig bei den zunehmend steigenden Zinsen.