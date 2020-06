Wirtschaftsprüfer EY könnte Wirecard 2018er Testat entziehen

EY hatte Wirecard in der vergangenen Woche das Testat für 2019 verweigert, weil Belege für fast 2 Milliarden Euro auf Treuhandkonten fehlten. Dadurch stehen auch erhebliche Teile von Wirecards Umsatz in Frage. In der Folge meldete der Dax-Konzern heute Insolvenz an, also nur eine Woche später. Zuvor war Wirecards langjähriger Chef Markus Braun zurückgetreten und zwischenzeitlich festgenommen worden.