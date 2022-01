Wirtschaftsprüfer „Nach der Pandemie werden wir nicht in den typischen Berater-Modus zurückgehen“

Von außen war oft schwer zu verstehen, warum eine Beratungsgesellschaft wie Accenture eine Kreativagentur kauft. Was treibt Sie an? Kaufen Sie Unternehmen am Ende nur, um deren Talent ins Haus zu bringen?

Wir suchen nach Ergänzungen zu unserer Wertschöpfung und unseren Dienstleistungen. Es sind hoch strategische Entscheidungen, an welchen Punkten wir uns extern verstärken, statt selbst aufzubauen. Das hat mit Talent, Fähigkeiten und Reputation am Markt zu tun. Am wichtigsten ist die Anschlussfähigkeit, dass die neuen Kolleginnen und Kollegen gut an unser bestehendes Team andocken, um unseren Kunden Angebote aus einem Guss machen zu können. Wir haben stark in Digitalagenturen investiert, um unsere Vertriebs- und Marketingberatung zu verlängern. Bis rein in die Kreation. Zuletzt haben wir uns in Richtung Industry X verstärkt, das ist unser Terminus für das Fortdenken der Industrie 4.0, also im Ingenieurwesen, wo es um die Digitalisierung von Produktion und Forschung geht.