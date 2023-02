Wirtschaftsprüfung: EY erwartet „riesige Zustimmung“ der Partner zu Aufspaltung

Die neue Beratungsfirma wolle bis Jahresende bereit sein für den Gang an die Börse – an welche, ließ Delarue offen. Bis der Börsengang umgesetzt werde, könne es auch 2024 werden – je nachdem wie sich das Marktumfeld entwickelt. Den Partnern, die an EY beteiligt sind, winken dann Millionenerlöse.