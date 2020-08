Wirtschaftsstabilisierungsfonds Nach Rettung: Lufthansa darf Hilfen anderer Staaten annehmen

Der angeschlagene Lufthansa-Konzern kann neben Staatshilfen aus Deutschland auch öffentliche Mittel anderer Länder bekommen. Der in der Coronakrise eingerichtete Wirtschaftsstabilisierungsfonds habe das Unternehmen am Montag darüber informiert, dass es die Finanzierungszusagen aus Österreich, der Schweiz und Belgien annehmen darf, teilte das Bundesfinanzministerium am Dienstag in Berlin mit.