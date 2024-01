WiWo-Ranking Die beliebtesten Gesundheitsdienstleister

Die Verbesserungen beim Neubau kommen vor allem den Patientinnen und Patienten zugute. Auf einer Gesamtgeschossfläche von 96.000 Quadratmetern – das entspricht rund 630 Einfamilienhäusern – ist ein modernes, lichtes Krankenhaus der kurzen Wege entstanden. In ihm sind alle Abteilungen so angeordnet, dass eine schnelle Behandlung der Patientinnen und Patienten gewährleistet ist. Kürzlich sind noch weitere Bereiche wie Geriatrie, plastische Chirurgie und ein sozialpädiatrisches Zentrum hinzugekommen. Neben einem Hubschrauberlandeplatz auf dem Dach gibt es insgesamt 927 Betten (plus 95 in der Psychiatrie) sowie 22 Operationssäle. Zudem sind sechs neue Kreißsäle entstanden, die nach dem Feng Shui Prinzip eingerichtet sind. Dadurch wird nicht nur der Aufenthalt für die Patienten angenehmer, auch für Helios lohnt sich die Modernisierung – die Wachstum mit sich bringt. In den alten Dr. Horst Schmidt Kliniken war lediglich Platz für 770 Betten, 14 Operationssäle und 4 Kreißsäle.



