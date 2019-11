Wohnraumvermittler: Airbnb will alle sieben Millionen Unterkünfte überprüfen

Die Maßnahmen sollen das Vertrauen von Nutzern in das Unternehmen erhöhen. Airbnb war in der vergangenen Woche negativ in die Schlagzeilen geraten: Am vergangenen Donnerstag waren bei Schüssen auf einer unerlaubten Halloweenfeier in einer Airbnb-Wohnung in Orinda in Kalifornien fünf Menschen ums Leben gekommen.