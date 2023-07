Wohnungsbaukrise Abrissprämie für marode Immobilien als Neubau-Turbo

Auch die vierköpfige Geschäftsführung des hessischen Fertighausanbieters Bien-Zenker sieht in einer staatlichen Abrissprämie „für in die Jahre gekommene Eigenheime“ Vorteile: „Sanierungsbedürftige Häuser befinden sich oft im Ortskern und werden aufgrund hoher Sanierungsaufwendungen und unpassender Grundrisse von Bauherren gemieden.“ Eine Abrissprämie könne zur Belebung des ländlichen Raumes führen und bezahlbaren Wohnraum in Stadtnähe schaffen, „wo anderweitig keine Grundstücke zur Verfügung stehen“.