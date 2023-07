Wohnungsbaukrise: „Mit fünf Hebeln könnte die Bundesregierung dem Neubau Schwung geben“

WirtschaftsWoche: Herr Hartmann, im vergangenen Jahr wurden nach den Zahlen des Statistischen Bundesamts 295.300 Wohnungen gebaut. Das waren nicht weniger, sondern mehr als 2021 – ein kleines Plus um 1.900 Wohnungen. Skeptische Marktteilnehmer hingegen hatten weit weniger Fertigstellungen prognostiziert. Wurde zu schwarzgemalt?

Tobias Hartmann: Entscheidend ist: Das von der Bundesregierung als richtig erkannte Ziel, mindestens 400.000 Fertigstellungen zu erreichen, wurde um 25 Prozent verfehlt. Nach aktuellen Einschätzungen wird die Lücke in diesem Jahr noch deutlich größer. Für 2023 rechnet der Verband der Wohnungswirtschaft mit einem Einbruch der Baufertigstellungszahlen auf nur noch 242.000 Wohnungen und im kommenden Jahr auf 214.000 Wohnungen. Damit lösen wir das Problem nicht – es vergrößert sich weiter. Denn die Bevölkerung in Deutschland ist im letzten Jahr um 1,5 Millionen Menschen gewachsen. Die Nettozuwanderung lag im letzten Jahr so hoch wie noch nie seit 1950. Damit hat Deutschland eine Rekordbevölkerung von 84,3 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern erreicht. Diese Zahlen zeigen: Deutschland ist ein Zuzugsland. Die hohe Einwanderung bringt neues Fachpersonal und neue Steuerzahler. Das Problem ist nur, die Leute finden keine Wohnung mehr. Nach Berechnungen des Pestel-Instituts fehlen aktuell bis zu 700.000 Wohnungen in Deutschland. Deutschland braucht also dringend und in großer Zahl neuen Wohnraum, nicht nur punktuell, sondern in großer Masse.