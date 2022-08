Wohnungskonzern Diese Herausforderungen muss die Vonovia meistern

Wenn auf dem Wohnungsmarkt neben gedrosselten Heizungen und Warmduschzeiten in letzter Zeit etwas für Aufregung gesorgt hat, dann die Aussage von Rolf Buch, Chef von Deutschlands größtem Wohnungskonzern, dass Mieten künftig mit der Inflation ansteigen müssten. „Wir können nicht so tun, als wenn die Inflation an den Mieten vorbeigeht“, sagte er dem „Handelsblatt“. „Das wird nicht klappen.“ Andernfalls würden viele Vermieter in ernsthafte Schwierigkeiten geraten.