 Wohnungskonzern: Vonovia verkauft Anteile an Deutsche Wohnen

Deutschlands größter Wohnungskonzern Vonovia will sich nach gut drei Jahren von seiner rund 700 Millionen Euro schweren Beteiligung am Rivalen Deutsche Wohnen trennen. Die 16,8 Millionen Aktien sollen von einem Bankenkonsortium über Nacht bei großen institutionellen Investoren untergebracht werden, wie Vonovia am Donnerstagabend mitteilte. Mit dem Verkauf betraut sind die Investmentbanken JPMorgan, Societe Generale, die Deutsche Bank und Kempen. Nach Angaben einer der Banken werden die Aktien in einer Spanne von 41,50 bis 41,75 Euro angeboten, die Bücher seien bereits gefüllt. Das ist ein - bei solchen Platzierungen üblicher - Abschlag von maximal fünf Prozent zum Xetra-Schlusskurs. Damit könnte Vonovia 697 bis 701 Millionen Euro erlösen.