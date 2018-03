Vonovia zahlt nach Gewinnsprung höhere Dividende

Vonovia will jährlich rund 2000 Wohnungen neu errichten, beispielsweise durch Dachaufstockungen und Nachverdichtungen. In den kommenden Jahren will der Konzern jährlich rund eine Milliarde in den Neubau und die Renovierung von Wohnungen stecken. Inklusive Ausgaben für die Instandhaltung will Vonovia 2018 rund 1,4 Milliarden Euro investieren.