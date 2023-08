Wohnungsmangel Geywitz will Hilfspaket für Baubranche schnüren

Bauministerin Klara Geywitz will im September ein Hilfspaket für die kriselnde Baubranche vorstellen. „Wichtig ist, dass wir in so einer Situation einen Impuls setzen“, sagte die SPD-Politikerin am Sonntag in Berlin. Die Baubranche brauche einen Nachfrageimpuls, weil Kreditfinanzierungen deutlich teurer geworden seien. Deswegen werde nun viel weniger gebaut.