Wohnungsvermietung Airbnb & Co. geraten in Paris zunehmend unter Druck

Jedes Jahr bringen Touristen aus aller Welt Milliarden Euro nach Paris. Rund 300.000 Jobs sind in der französischen Hauptstadt vom Tourismus abhängig. Doch zunehmend wächst bei den Einwohnern und im Rathaus das Unbehagen, so viele Besucher in seiner Mitte zu haben – und zwar nicht in Hotels, sondern in online gemieteten Privatunterkünften Seite an Seite mit den Bürgern.