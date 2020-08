Wolt-Gründer Miki Kuusi „Wir sind die effizienteste Firma in der Lieferindustrie “

Was macht Sie so sicher, dass die vielen Millionen Deutsche, die noch nie Essen online bestellt haben, es nun mit Wolt probieren werden?

Die Leute entscheiden jeden Tag aufs Neue, was sie wie und wo essen. Und das gilt auch für Technologie. Der deutsche Markt für Essenslieferungen ist wesentlich weniger entwickelt als etwa der in Großbritannien oder in den Niederlanden oder den Nordischen Staaten. Und diese wiederum sind noch wesentlich weniger entwickelt als die Märkte in Südkorea oder in Teilen von China. Aus unserer Perspektive entwickeln sich alle Länder in dieselbe Richtung. Deutschland steht in dieser Entwicklung noch ganz am Anfang. Und wir möchten bei dieser Entwicklung dabei sein.



Der deutsche Essens-Liefermarkt ist fest in der Hand von Lieferando. Doch nun greifen mit Wolt und Discoeat zwei neue Startups den Monopolisten an – mit unterschiedlichen Geschäftsmodellen. Haben sie eine Chance?