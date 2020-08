Wolt-Gründer Miki Kuusi „Wir sind die effizienteste Firma in der Lieferindustrie “

Was genau meinen Sie damit?

Konkret geht es darum, wie wir in der Lage sind, sowohl technisch als auch operativ effizient zu sein. Zum Beispiel beinhaltet unsere Plattform etwas, das wir Bündelung nennen. Anstatt dass ein Kurier von einem Restaurant zu einem Kunden fährt, kann der Kurier zum Beispiel Bestellungen von zwei nahe gelegenen Restaurants abholen und sie zu zwei Kunden im gleichen Gebäude oder in der gleichen Straße bringen. Auf diese Weise ist die Lieferung sowohl aus der Sicht des Algorithmus als auch aus der Sicht des Betriebs effizient. Und dieses hohe Maß an Effizienz halten wir bei. Bei Lieferando ist die eigene Lieferung nur ein Teil des Geschäftsmodells; der größere Teil ist ihre Plattform mit Restaurants, die ihr Essen selbst ausliefern – die Komplexität der Auslieferung überlassen sie dabei also den Restaurants. Wir machen das nicht. Wir erlauben Restaurants nicht, in unserem Namen selbst auszuliefern. Denn: Wie könnte ein einzelnes Restaurant ein besseres Kundenerlebnis mit schnelleren Lieferzeiten und einem günstigeren Preis anbieten als wir? Restaurants haben meist nur wenige einzelne Kuriere und keine Technologie. Wir sind ein Technologieunternehmen, das Zehntausende von Restaurants, Kuriere und Bestellungen in Echtzeit optimiert. Wir glauben, dass in Zukunft immer weniger Restaurants die Lieferung selbst übernehmen und sich stattdessen auf das Handwerk des guten Essens konzentrieren. Das macht einfach mehr Sinn.