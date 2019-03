Wow-Air-Betriebsstopp Pleitewelle: Warum es jetzt so viele Fluglinien erwischt

Derzeit sind die Benzinpreise mit heute rund 67 Dollar für die rund 159 Liter große Standardeinheit Barrel relativ niedrig und weit unter dem Allzeithoch von fast 150 Dollar. Dass der Ölpreis trotzdem zu einer gefährlichen Last für die Fliegerei wurde, rührt nicht aus der Höhe, sondern aus den starken Schwankungen. So wechselte der Preis in den vergangen zwölf Monaten zwischen 53 und 85 Dollar. „Da sind wir als Fluglinien verdammt, wenn wir absichern – und auch wenn wir es nicht tun“, so Kenny Jones, Marketingvorstand des Billigfliegers Ryanair.