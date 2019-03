Wow-Air-Betriebsstopp: Pleitewelle: Warum es jetzt so viele Fluglinien erwischt

Doch so gut diese Bedingungen auf den ersten Blick auch sind – gerade sie sorgen zu einem großen Teil dafür, dass derzeit relativ viele Fluglinien verschwinden. Nachdem vor knapp anderthalb Jahren Air Berlin insolvent ging, erwischte es allein in Deutschland mehr ein halbes Dutzend Linien wie Small Planet, Azur Air oder jüngst Germania. Dazu stellten in Großbritannien Monarch und Flybmi den Betrieb ein, in Dänemark war es der auch in Deutschland aktive Langstrecken-Billigflieger Primera Air und in der Schweiz Skyworks. Seit Donnerstag sind die Maschinen des isländischen Billigfliegers Wow Air am Boden.