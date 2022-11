Youtube, Instagram, TikTok „Es gibt kaum eine Branche, die auf Influencer verzichtet“

Welche Gefahren gehen von Influencern aus?

Manche unterscheiden klar zwischen Information und Meinung. Andere trennen nicht, reden frei raus. Rechtsextreme, Querdenker und Verbreiter von Fake News üben so Einfluss auf ihre Follower aus. Kinder und Jugendliche sind ein besonders schwieriges Thema. Sie geben in sozialen Netzwerken privateste Dinge preis – und werden dabei manchmal von ihren Eltern noch unterstützt. Dann gibt es Influencer, die ihre eigenen Kinder von Geburt an zeigen. Die Influencer-Familie Harrison etwa. Die Bilder sind für immer im Netz.