Zahlungsdienstleister Wirecard AG meldet Insolvenz an – Bank ausgenommen

Es ist eine der größten Pleiten der Bundesrepublik und das erste Mal in der mehr als 30-jährigen Geschichte des Leitindex Dax, dass ein Dax-Mitglied kollabiert. Die Aktien stürzten nach einer vorübergehenden Aussetzung des Handels um knapp 80 Prozent auf 2,50 Euro ab, nachdem sie bereits kurz vor der Pleite-Nachricht am Donnerstagmorgen erstmals seit Sommer 2011 wieder zu einem einstelligen Kurs gehandelt worden waren. Mit am Morgen noch 9,96 Euro erreichten sie den tiefsten Stand seit August 2011.



Das Unternehmen, das für Händler und Kunden Zahlungen in Online-Shops und an Ladenkassen abwickelt, hatte kürzlich seinen Jahresabschluss 2019 zum vierten Mal verschoben, weil die Wirtschaftsprüfer von EY ein 1,9 Milliarden Euro großes Loch in der Bilanz aufgetan hatten. Das Unternehmen räumte jüngst ein, dass das Geld „mit überwiegender Wahrscheinlichkeit“ nicht existiere.