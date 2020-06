Zahlungsdienstleister Wirecard meldet Insolvenz an

Wenig später nahm der langjährige Vorstandschef Markus Braun seinen Hut. Die Staatsanwaltschaft München ermittelt bei Wirecard wegen des Verdachts der Bilanzfälschung und der Marktmanipulation. Nachdem Braun zunächst festgenommen wurde, kam er am Dienstagabend gegen die Zahlung einer Kaution von fünf Millionen Euro nach einer Nacht in Haft auf freien Fuß. Der ebenfalls langjährige Vorstand Jan Marsalek wurde gefeuert – mittlerweile wird nach ihm gefahndet. Er galt als die rechte Hand Brauns im Konzern und wird derzeit auf den Philippinen vermutet.



Zum Wochenauftakt machte die Ratingagentur Moody’s bereits deutlich, was sie von Wirecards Kreditwürdigkeit hält: Die Bonitätswächter entzogen Wirecard das Rating, nachdem sie es schon am Freitag der Vorwoche auf B3 herabgesetzt und damit als „hochrisikoreich“ eingestuft hatten.