Singapur ist für Wirecard ein wichtiger Markt. Warum das Unternehmen die Lizenz noch nicht hat, ist unklar. Wirecard gab zunächst keine Stellungnahme ab. Später erklärte der Konzern: „Der “Payment Services Act” (“PSA”) in Singapur trat am 28.1.2020 in Kraft. Alle Nicht-Finanzinstitute, die Issuing- und Acquiring-Leistungen anbieten, sind verpflichtet, bis Mitte des Jahres 2020 eine Lizenz der „Monetary Authority Singapore“ (MAS) zu beantragen. Wirecard hat hierzu bereits seit über einem Jahr an branchenweiten Konsultationsgesprächen teilgenommen, um sich sowohl mit dem aufkommenden Gesetz als auch mit den entsprechenden Umsetzungsrichtlinien, wie sie bis heute von der MAS veröffentlicht wurden, vertraut zu machen. Wirecard erfüllt sämtliche Qualifikationskriterien im Sinne des „Payment Services Act“. Deshalb hat das Unternehmen keine Zweifel daran, dass MAS die entsprechende Lizenz an Wirecard erteilen wird. Als lizensierte „Acquirer“ und „Issuer“ nutzt Wirecard, wie alle derzeit bereits agierenden Anbieter, eine 12-monatige Übergangsperiode ab Inkrafttreten des Gesetzes für den Erwerb der Lizenz.“