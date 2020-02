Zehn Milliarden fürs Klima Amazon-Mitarbeiter sehen Bezos' Spende kritisch

Amazon zeigte sich begeistert über die Pläne des Unternehmenschefs. „Jeffs Leidenschaft und sein außerordentlicher persönlicher Beitrag zum Kampf gegen den Klimawandel werden enorme Auswirkungen haben“, teilte das Unternehmen am Montag mit.



Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019 machte der US-Onlineversandhändler einen Gewinn von 11,6 Milliarden Dollar. Weltweit beschäftigt Amazon nach eigenen Angaben knapp 800.000 Mitarbeiter.



Das Vermögen von Bezos wird bei „Forbes“ auf fast 130 Milliarden US-Dollar geschätzt. Er wurde in der Vergangenheit kritisiert, dass er gemessen an seinem Reichtum vergleichsweise wenig Geld spende. In den vergangenen Jahren hatte er seine Spenden jedoch ausgebaut. Erst vor wenigen Tagen hatte Bezos Schlagzeilen gemacht mit dem Kauf eines Luxusanwesens in Beverly Hills für 165 Millionen US-Dollar.