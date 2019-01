Zehntes Jahr in Folge Apothekensterben setzt sich weiter fort

Die neuen Bundesländer scheinen da mitunter zukunftsträchtigere Standorte für Apotheken zu sein. In den vergangenen zehn Jahren blieb die Zahl der Apotheken in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen weitgehend stabil. In den westlichen Apothekenkammern ist der Rückgang umso stärker: Negativer Spitzenreiter ist Westfalen-Lippe, wo es nun 13,8 Prozent weniger Apotheken gibt als noch vor zehn Jahren. Gefolgt von Rheinland-Pfalz (-13,3 Prozent), dem Saarland (-13,2 Prozent), Nordrhein (-12,5 Prozent), Schleswig-Holstein (-12,0 Prozent) und Baden-Württemberg (-11,7 Prozent).



Auch die Stadtstaaten sind von dem bundesweiten Trend betroffen: In Bremen ist die Zahl der Apotheken seit 2008 um 16,2 Prozent zurückgegangen. In Hamburg um 12,9 Prozent und in Berlin um 11,2 Prozent. Gerade Online-Apotheken wie DocMorris oder Shop-Apotheke dürften einen Teil zum Apothekensterben beitragen. Sie bieten die bequeme Lieferung zu den Kunden nach Hause an, sodass diese nicht noch in einem stationären Geschäft vorbeischauen müssen.