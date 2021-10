Zeitfracht Warum kauft ein Mittelständler einen Flughafen?

Der neueste Kauf passt also ins Bild: „Wir können den Flughafen Rostock-Laage sehr gut in unsere bestehenden Aktivitäten aus dem Bereich Logistik, Luft- und Raumfahrt einbinden und einen Ort für weiteres Wachstum sowie die Grundlage für die Fortentwicklung weiter Teile unserer Unternehmensgruppe schaffen“, sagt Simon-Schröter. Ausgebaut werden soll vor allem das Frachtgeschäft. Und so wundert es nicht, dass die 250 neuen Jobs vor allem an einem Ort entstehen sollen: einem neuen Logistikzentrum mit rund 130.000 Quadratmetern Fläche.



Mehr zum Thema: Mysterium Zeitfracht: Wer ist der kaum bekannte Mittelständler, der bisher schon viele angeschlagene Unternehmen übernommen – und gedreht hat?