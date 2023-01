Zeitweiliges Startverbot Computerpanne sorgt für Chaos im US-Luftverkehr

Die Einschränkungen in Amerika sind am größten deutschen Flughafen in Frankfurt ohne Auswirkungen geblieben. „Der Flugbetrieb läuft ganz regulär“, sagte ein Sprecher des Flughafenbetreibers Fraport am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Auch die Lufthansa hatte zuvor mitgeteilt, dass sich die Störung bei der US-Flugaufsichtsbehörde FAA auf Flüge aus und in die USA nicht auswirke.



