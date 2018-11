Zerplatzte Hoffnungen Warum Billigflüge auf der Langstrecke nicht funktionieren

Zudem müssen sich die neuen Billigen auf preisbewusste Urlauber konzentrieren, während die Marktführer auch andere, besser zahlende Kundschaft haben. Dazu zählen Premiumpassagiere mit teuren Tickets in der Business und First Class sowie Geschäftsreisende, denen das dichte Flugnetz mit seinen vielen Umbuchungsmöglichkeiten einen Aufpreis wert ist. Damit können die Marktführer die Rabatte in der Economy Class eine Weile durchhalten. So sank der Spielraum, die Großen zu unterbieten für die Billigflieger auf nur noch gut zehn Prozent.