Zimmervermittler: Abmahnung aus Brüssel – diese 3 Mängel sieht die EU bei Airbnb

Wurden 2011 noch weltweit noch 100.000 Übernachtungsmöglichkeiten auf der Internetplattform angeboten, waren es 2017 bereits schätzungsweise 4 Millionen – in 65.000 Städten auf der ganzen Welt. 200 Millionen Menschen haben bereits in so einer Unterkunft übernachtet. Nach den USA sind die europäischen Länder, allen voran Frankreich, Italien und Spanien, die größten Märkte.