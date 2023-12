Zinsbelastung, Nachfragerückgang, Spardruck In diesen Branchen wird es 2024 rappeln

Über einen Mangel an Aufträgen können sich Grell und seine Kollegen aktuell ohnehin kaum beklagen. „Aktuell ist viel los in der Krisen- und Sanierungsberatung“, so Grell. „Schon seit einigen Monaten sehen wir mehr Anfragen für Restrukturierungsthemen.“ Auch die Insolvenzzahlen haben sich nach einem extremen Rückgang durch die staatlichen Hilfsmaßnahmen während der Coronapandemie 2023 wieder normalisiert und dürften weiter steigen. „Nach Jahren sinkender Insolvenzzahlen hat sich der Trend gedreht“, sagte jüngst etwa Thomas Langen, Vorsitzender der Kommission Kreditversicherung beim Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft. „Für viele Betriebe werden die Staatsgelder der Vergangenheit zum Bumerang. Die Rückzahlungen der Hilfen und teils verschleppte Anpassungen des Geschäftsmodells führen bei dauerhaft steigenden Zinsen in die finanzielle und wirtschaftliche Sackgasse“, so Langen.