Die Coronapandemie hat das Geschäft mit Fahrdienstvermittlungen hart getroffen: Laut Crunchbase und Statista fiel der Umsatz mit so genannten Taxi-Apps in Europa von umgerechnet 13,7 Milliarden Euro (2019) auf rund acht Milliarden Euro (2020). In vielen europäischen Städten haben Nutzer jedoch eine breitere Auswahl an Anbietern als in Deutschland, so etwa mit dem indischen Anbieter Ola und dem israelischen Dienst Gett. Laut Business of Apps hat Uber in Europa einen Marktanteil von etwa 60 Prozent. Dahinter folgen Freenow von Daimler und BMW (20 Prozent) und Bolt (10 Prozent).