Zugausfälle bei der Bahn Der Warnstreik ist zuende, das Chaos bleibt

In mehreren Bundesländern war der Regionalverkehr stark von den Streiks betroffen. In Bayern kam der Zugverkehr fast vollständig zum Erliegen. Nur die Stammstrecke der S-Bahn in München sei in Betrieb, sagte eine Bahnsprecherin am Morgen. Auch in Nordrhein-Westfalen steht der Regionalverkehr weitgehend still. Es würden mehr als zwei Dutzend Stellwerke bestreikt, nur in einigen Landesteilen gebe es vereinzelt noch Zugverkehr, sagte ein Bahnsprecher. Der Warnstreik der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) trifft auch den Südwesten. „Es kommt zu sehr starken Beeinträchtigungen im gesamten Regionalverkehr“, sagte eine Sprecherin der Bahn. „Im badischen Bereich ist der Regionalverkehr momentan mehr oder weniger eingestellt.“