Zugfahrten zu unpünktlich Die Bahn kommt zu spät für den Klimaschutz

Ich bin ein Bahn-Fan, durch und durch. Ich bin sogar ein Fan davon, im Inland nur Zug zu fahren, ICE. Von Hamburg nach Essen und zurück in einem Tag? Kein Problem. Von Hamburg nach Berlin und retour? Pah, in einem Tag fast zwei Mal möglich. Sogar von Hamburg nach München geht das, vielleicht mit einem Zwischenstopp im Biergarten an der Arnulfstraße. Laptop hoch, manchmal Internet. Wunderbar. Und fürs Klima ist das super. Die All Electric Society fährt Bahn. Klar. Selbst Verspätungen ertrage ich in Maßen. Kann vorkommen. Wir Deutschen, wir waren halt mal perfekt. Wir sind es nicht mehr. Das ist Teil der Wirklichkeit. I love the Bahn, really.