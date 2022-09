Zughersteller Hitachi Rail Legendärer Shinkansen: Schnellzugbauer drängt nach Deutschland

So wie in Spanien. Das Land hat sich zu einem Vorbild in Sachen Schienenfernverkehr entwickelt. Als das Land 2008 die Schnellfahr-Magistrale Madrid-Barcelona eröffnete, schnellte der Marktanteil der Züge in nur einem halben Jahr von 12 auf 50 Prozent nach oben. Die 621 Kilometer legen die schnellsten Züge ohne Halt in 2,5 Stunden zurück. So schnell ist auch die Verbindung des Newcomers Iryo, der auf die ETR1000-Züge von Hitachi Rail setzt. Das Ticket im Hitachi-Zug kostet für die Strecke ab 30 Euro in der zweiten Klasse. In der ersten Klasse starten die Ticketpreise ab 59 Euro – inklusive Essensmenü an Bord.



