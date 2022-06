Zugunglück bei Garmisch-Partenkirchen „Die Deutsche Bahn ist zu gestrig“

So verlangt es an sich auch die Europäische Union…

Die EU hat vor vielen Jahren ein modernes Sicherheitssystem beschlossen. Als Grundlage der Sicherheit verlangt die EU eine Risikobetrachtung. Es geht ihr dann aber nicht um persönliche Verantwortungen, sondern um das System an und für sich. Die Risikobetrachtung hat zwei Haupteinflussgrößen, die Unfallwahrscheinlichkeit und die mögliche Unfallschwere. Daraus abgeleitet stellt sich die Frage: Wie können wir das Unfallrisiko des Bahnsystems reduzieren? Deshalb ist ihr das Thema ETCS sehr wichtig. Deutschland hingegen legt seinen Schwerpunkt auf die Ex-Post-Betrachtung: Was können wir aus Unfällen lernen? Das war zu Kaiserzeiten üblich, ist aber nicht mehr 'state oft he art'. Weil so wenige Unfälle passieren, reagiert die Deutsche Bahn nach jedem Unfall mit noch mehr neuen und eigenen Regeln. So driften Vorschriften innerhalb Europas auseinander. Wir brauchen jedoch einheitliche Standards in Europa.