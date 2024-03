Zukauf DHL wird Tochterunternehmen Schenker der Bahn nicht übernehmen

Der Logistik-Riese DHL will die Deutsche-Bahn-Tochter Schenker nicht übernehmen. DHL habe kein Angebot für Schenker eingereicht, sagte DHL-Chef Tobias Meyer einer Sprecherin zufolge am Mittwoch in einem Interview mit dem Sender CNBC. Schenker passe nicht ins Profil von DHL. Der Bonner Konzern sei aber für Zukäufe offen.



