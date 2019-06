Zukunftsstrategie in Skandal-Zeiten Wie die problembelastete Bahn von der Generation Z profitieren will

Derzeit verhandelt die Bahn mit dem Bundesfinanzminister über das Budget für den Ausbau und den Erhalt der Gleise, Stellwerke und Weichen. Zumindest beim Topf für die regelmäßige Sanierung der Schienenwege sieht es danach aus, als würde der Bund die Priorität setzen, künftig mehr Geld zu investieren. Derzeit ist von fünf bis sieben Milliarden Euro pro Jahr die Rede – über eine Laufzeit von zehn Jahren.



Auf Kritik stoßen aber die Verkaufspläne der Deutschen Bahn, um die Verschuldung des Konzerns im Griff zu halten. Der Konzernvorstand will weiterhin Arriva verkaufen. Nach Information der WirtschaftsWoche gibt es zahlreiche Interessenten. Bis Ende des Jahres will die Bahn die britische Bus- und Bahntochter verkaufen – am liebsten an einen einzigen Investor, notfalls in kleinen Schritten über die Börse. Die Deutsche Bahn will so vier Milliarden auftreiben, die bilanzwirksam die Schulden drücken.