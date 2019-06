Zukunftsstrategie in Skandal-Zeiten Wie die problembelastete Bahn von der Generation Z profitieren will

Richard Lutz ist erst zwei Jahre Vorstandschef, aber schon eine halbe Ewigkeit bei der Deutschen Bahn. 1994 kam der Finanzexperte zur Bahn und erlebte seitdem nicht nur zahlreiche Bahnchefs, sondern auch viele Strategieschwenks. Einst sollte die Bahn dem Kunden dienen, dann an die Börse gebracht werden und später in alle Welt expandieren. Nun wird vieles anders: Die Bahn will sich auf das Kerngeschäft konzentrieren.