Zukunftsvisionen werden nicht helfen Wickelt den ADAC ab!

Stattdessen sollte sich Europas größter Automobilclub ehrlich machen, auf den Status des eV verzichten, sich komplett in eine europäische Aktiengesellschaft umwandeln, Leistungen zu Marktpreisen anbieten und dafür Steuern bezahlen. Der Name, das Logo und die Geschichte des ADAC böten allemal eine tragfähige Geschäftsgrundlage. Die Organisation als SE zudem den Vorteil, dass endlich transparenter würde, wer im ADAC für was, wieso und weshalb Geld und Einfluss bekommt. Unklare Zuständigkeiten, Gezanke und Gehakel zwischen den einzelnen Einheiten und überforderte ehrenamtliche Präsidenten lähmen heute den Club, schmälern seinen Einfluss in Berlin und Brüssel – und sind so eher Bremser der Verkehrswende als ihr Treiber, der notwendig wäre.



All das würde in einem privatwirtschaftlich organisierten Unternehmen sofort deutlich – und abgestellt. So wäre eine Abwicklung des ADAC am Ende für alle ein Segen: für die Mitglieder. Und die Gesellschaft.