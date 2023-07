Zum Start von „Oppenheimer“ Ganz großes Kino: das Geschäft mit der IMAX-Nische

Wer nun in den vollen, unverstellten IMAX-Genuss kommen möchte, sollte sich den Film laut IMAX natürlich in einem Kino mit analogem IMAX-Projektor anschauen. Auf seiner Webseite listet das Unternehmen alle Kinos weltweit auf, die den Film so zeigen. Die Liste ist überschaubar. Die meisten dieser Kinos befinden sich in den USA (19), sechs in Kanada, eines ist in Melbourne. In Europa sind es gerade mal vier: zwei Kinos in London, eines in Manchester und das Palac Flora in Prag.