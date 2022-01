Zum Wachsen verdammt Diese Grafiken zeigen, was hinter dem massiven Wachstumsschub der Billigflieger steckt

Das ist den Billigfliegern nicht genug. Am offensten spricht Easyjet-Chef Lundgren über den Ausbau. Die größere Expansion plant er im Feriengeschäft. Im Vergleich zu 2019 will Easyjet rund ein Viertel mehr Flüge nach Griechenland anbieten. Zu den Kanaren soll es ein Drittel mehr werden, Richtung Türkei plant Lundgren eine Verdopplung. In Ägypten, wo Easyjet bisher eher eine Nebenrolle spielt, steht gar ein Plus von 675 Prozent in den Plänen. „Wir werden zu einer Macht im Tourismus“, so Lundgren.