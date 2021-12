Zustellungen am gleichen Tag Konkurrenz für DHL und Co.: Paketdienst Instabox startet in Deutschland

Instabox ist bereits in Schweden, Dänemark, Norwegen und den Niederlanden aktiv. Das Start-up wurde 2015 gegründet und hat seitdem über 120 Millionen Euro an Finanzierung eingesammelt. Das Unternehmen hat rund 2500 Angestellte. In Deutschland will Instabox noch im ersten Jahr zwischen 500 und 1000 zusätzliche Mitarbeiter einstellen.



In Deutschland werden nach Daten des Bundesverbands für Paket und Expresslogistik jedes Jahr über vier Milliarden Pakete zugestellt, in den Tagen vor Weihnachten sind es sogar bis zu 22 Millionen Pakete am Tag. Damit ist Deutschland einer der größten Märkte für die Paketbranche in Europa.



