Zwei Lokführer über den Bahnstreik „Regelrecht veralbert kommt man sich da vor“

Was ärgert Sie persönlich am meisten?

Thomas Jasper: Mich ärgert, dass die Eisenbahner an der Basis offensichtlich nicht ernst genommen werden. Das betrifft zum einen, dass man speziell die GDL als Tarifpartner nicht wirklich anzuerkennen scheint. Die Betonung liegt hier auf 'Partner'. Und ganz allgemein muss man sich mal vergegenwärtigen, was in den letzten zwölf Monaten passiert ist: Im September 2020 hat die EVG einen Sanierungstarifvertrag mit der DB AG abgeschlossen, um durch Einsparungen beim direkten Personal den von der Bundesregierung für die Staatshilfen geforderten Sanierungsbeitrag zu erbringen. Gleiches hat die DB AG ja auch von der GDL verlangt beziehungsweise verfolgt dieses Ziel mit ihren derzeitigen 'Angeboten' unverändert. Im April 2021 wurde dann in den Medien darüber berichtet, dass 3500 Führungskräfte 220 Millionen Euro so genannten variablen Vergütungen (Boni) ausgezahlt bekommen. Außerdem wurde zum Ende des Jahres 2020 die vielzitierte Betriebsrente für die Eisenbahner gekündigt, mit dem Effekt, dass künftig die dafür notwendigen Rücklagen eingespart werden. Das bedeutet eine Kürzung dieser Betriebsrente für die Eisenbahner. (...) Regelrecht veralbert kommt man sich da vor!