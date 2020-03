Mittlerweile – mehr als ein halbes Jahr später – spricht die Stadt zwar davon, dass es je nach Platzangebot „bis zu sechs Abstellplätze“ geben könne. Doch selbst dieser Fall wäre kein Vergleich mit Verhältnissen in anderen Städten: Mal angenommen, dass es an jeder Station tatsächlich sechs Plätze geben würde, dann könnten in Leipzig maximal 174 ausleihbare E-Scooter unterwegs sein. Aufgeteilt auf drei Verleiher, mit denen Leipzig laut eigener Aussage gerade verhandle, kommt ein Anbieter so auf 58 Scooter. Nur zum Vergleich: In Düsseldorf – wo nur etwa 45.000 Menschen mehr leben als in Leipzig – ist die Voi-Flotte allein im Winter 500 Roller stark – im Sommer erwartet Voi hier eine „deutlich vierstellige“ Anzahl an Scootern anbieten zu können.