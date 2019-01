Zweitlotterien Glücksspielanbieter Lottoland greift nach Tipp24

Der Glücksspielanbieter Lottoland will den deutschen Rivalen Tipp24 kaufen und damit die Pläne von dessen Eigentümer ZEAL Network durchkreuzen. Das in Gibraltar ansässige Unternehmen machte seinen Vorschlag am Freitag in einem Brief an den Vorstand der britischen Zeal öffentlich, nachdem dieser die Lottoland-Chefs nach deren Angaben hatte abblitzen lassen. Zeal will das Geschäft von Tipp24 eigentlich einstellen und künftig nur noch als Online-Verkäufer von Lottoscheinen auftreten. Dafür will Zeal seine frühere deutsche Tochterfirma Lotto24 übernehmen, die dieses Geschäft betreibt. Von diesem Vorhaben will Lottoland Zeal in letzter Minute abbringen.