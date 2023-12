Dienstleistungen Das Geschäft mit dem Tod - Bestattungsbranche im Wandel

„Viele Menschen leben nicht mehr am gleichen Wohnort wie ihre Eltern und Großeltern und wählen daher ein pflegefreies Grab, wie in einer Gemeinschaftsgrabanlage, ein Parkgrab, ein Platz in einem Kolumbarium oder eine Baum- oder Seebestattung”, sagt Herrnberger. Zudem sei eine Feuerbestattung in einigen Fällen kostengünstiger: Einfache Urnen gibt es ab etwa 100 Euro. Einfache Särge für Erdbestattungen lassen sich kaum unter 500 Euro finden. Verbrennungssärge, die für Einäscherung benötigt werden, können günstiger sein.