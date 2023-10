Dienstleistungen Lieferando erweitert sein Lieferangebot

Schon länger versucht der vor allem für Restaurantlieferungen bekannte Lieferdienst auch in anderen Geschäftsbereichen Fuß zu fassen. Dazu gehören neben Technikartikeln auch Supermarktprodukte. Dafür kooperiert Lieferando unter anderem mit dem Wettbewerber Getir, der in Deutschland vor allem im sogenannten Quick-Commerce-Bereich tätig ist, also in der Expresszulieferung von Lebensmitteln.