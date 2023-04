Dienstleistungen NGG organisiert ersten Streik der Lieferando-Fahrer

13. April 2023 | Quelle: dpa

Beim Lieferdienst «Lieferando.de» könnte es bald zum Streik der Fahrer kommen. Bild: Bild: dpa

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hat erstmals Fahrer des Restaurant-Lieferdiensts Lieferando zum Streik aufgerufen. Die „Rider” genannten Beschäftigten sollen sich an diesem Freitag vor der Frankfurter Lieferando-Niederlassung versammeln und später an der Hauptwache demonstrieren, wie die Gewerkschaft am Donnerstag mitteilte. Streiks in weiteren Städten seien in Planung.