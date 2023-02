Dienstleistungen Tarifgespräche zwischen Post und Verdi dauern an

10. Februar 2023 | Quelle: dpa

Die Tarifverhandlungen für Paketboten, Briefträger und andere Beschäftigte der Deutschen Post haben bislang noch kein Ergebnis erbracht. Bild: Bild: dpa

Die Gespräche in den Tarifverhandlungen bei der Deutschen Post haben am Freitagmorgen angedauert. Beide Tarifparteien würden sich möglicherweise am Freitagnachmittag zum Stand der Verhandlungen äußern, sagte ein Post-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur.