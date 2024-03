Diesel Winterkorn auf der Anklagebank: Prozess startet im September

15. März 2024 | Quelle: dpa

Der Prozess gegen den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden der Volkswagen AG, Martin Winterkorn, startet im September. Bild: Bild: dpa

Fast genau neun Jahre nach dem Auffliegen des Dieselskandals bei Volkswagen soll Ex-Konzernboss Martin Winterkorn auf die Anklagebank. Die beiden Strafverfahren gegen den 76-Jährigen werden für einen Prozess gebündelt, der am 3. September in Braunschweig beginnen soll. Wie das Landgericht am Freitag mitteilte, plant die 16. Wirtschaftsstrafkammer derzeit mit 89 Terminen bis September 2025. In dem Verfahren gegen den einst bestverdienenden Manager Deutschlands wird es um den Verdacht des Betrugs, der Falschaussage und der Marktmanipulation gehen.