Zhao, der im Netz vor allem als „CZ” bekannt ist, spielt bei dem Hin und Her eine undurchsichtige Rolle. Am Sonntag hatte „CZ” selbst mit einem Tweet Zweifel an den Geldreserven von FTX verstärkt und die Kundenflucht dort befeuert. Die Liquiditätsnot von FTX wurde auch dadurch vestärkt, dass Binance angekündigt hatte, größere Bestände der FTX-eigenen Digitalwährung FTT abzustoßen.